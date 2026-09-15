В ЯНАО ученые обнаружили ледник, который по космоснимкам числился растаявшим

Ямальские и московские ученые проверили «самочувствие» ледников на Полярном Урале. Какой из них эксперты не ожидали увидеть, что происходит с ледником ИГАН? Как «хранители холода» отреагировали на жаркое лето и при каких условиях они могут восстанавливаться? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у команды исследователей: ведущего научного сотрудника сектора криосферы Научного центра изучения Арктики, кандидата физико-математических наук Александра Шеина, ведущего научного сотрудника сектора геотехники Научного центра изучения Арктики, кандидата геолого-минералогических наук Антона Синицкого и старшего научного сотрудника кафедры криолитологии и гляциологии МГУ, кандидата географических наук Михаила Иванова.