Празднование Дня спасателя на территории России проходит ежегодно 27 декабря

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netКаждый год 27 декабря в России отмечается День спасателя. Этот день — отличная возможность поздравить всех сотрудников этой опасной, но жизненно важной и преданной своему делу профессии.
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