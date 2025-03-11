В ЕС захотели использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России

Европейская комиссия совместно с министрами экономики и финансов стран ЕС обсудила вопросы борьбы с обходом антироссийских санкций и обмена информацией в указанной сфере, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
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