Карина Кокс заявила, что столкнулась с критикой после публикации семейного фото

Экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс заявила о хейте после того, как показала супруга. Певица призналась в личном блоге, что получила в ответ на публикацию редкого семейного фото очень много негативных комментариев.
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