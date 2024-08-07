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Газета.ру

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Карина Кокс заявила, что столкнулась с критикой после публикации семейного фото

Карина Кокс заявила, что столкнулась с критикой после публикации семейного фото

Экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс заявила о хейте после того, как показала супруга. Певица призналась в личном блоге, что получила в ответ на публикацию редкого семейного фото очень много негативных комментариев.

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