Такой день. Появление медведя в поселке под Барнаулом и отмена прямых авиарейсов в Сочи

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О главных событиях региона за 17 сентября Работающие родители с двумя и более детьми в Алтайском крае могут до 1 октября подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты.

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