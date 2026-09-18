The drone exploded at the cooling tower of the first power unit of the Kursk NPP-2

The drone fell on the cooling tower of the first power unit of the Kursk NPP-2 and exploded. The station continued to operate normally, the press service of "Rosatom" reported.
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