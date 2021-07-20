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Врач рассказала, как правильно выбрать вакцину для повторной прививки от коронавируса

Врач рассказала, как правильно выбрать вакцину для повторной прививки от коронавируса

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга, доктор медицинских наук Сусанна Харит в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» рассказала, можно ли сменить вакцину при ревакцинации от коронавируса.

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