Врач рассказала, как правильно выбрать вакцину для повторной прививки от коронавируса

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга, доктор медицинских наук Сусанна Харит в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» рассказала, можно ли сменить вакцину при ревакцинации от коронавируса.