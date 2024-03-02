Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Buster
    Не ужели опыт крестоносцев , Наполеона ,пидара с усиками , и прочих вонючек ни чему не научил ? Странно они или тупые...Экс-аналитик ЦРУ ...
  • Галина Друзина
    Верить  ему нельзя, помнится говорил, что может дать только каски, а потом понеслось........FAZ: Шольц не под...
  • Sergiy Che
    )) -Пранкеры Вован и ...

В Индии певица Рианна выступила на свадьбе у сына миллиардера

В Индии певица Рианна выступила на свадьбе у сына миллиардера

Певица Рианна впервые вышла на сцену после рождения второго ребенка. Об этом сообщает Variety. Артистка выступила в городе Джамнагар в Индии на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, за шоу ей заплатили $7 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх