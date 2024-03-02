В Индии певица Рианна выступила на свадьбе у сына миллиардера

Певица Рианна впервые вышла на сцену после рождения второго ребенка. Об этом сообщает Variety. Артистка выступила в городе Джамнагар в Индии на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, за шоу ей заплатили $7 млн.