В Амурской области с полицейскими проводятся тренинги по предотвращению домашнего насилия и оказанию помощи пострадавшим

В Амурской области с целью повышения профессионального уровня и эффективности служебной деятельности полицейских проводятся учебно-методические сборы с начальниками отделов (отделений) участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних территориальных ОВД Приамурья.