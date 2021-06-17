Происшествия

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В Амурской области с полицейскими проводятся тренинги по предотвращению домашнего насилия и оказанию помощи пострадавшим

В Амурской области с целью повышения профессионального уровня и эффективности служебной деятельности полицейских проводятся учебно-методические сборы с начальниками отделов (отделений) участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних территориальных ОВД Приамурья.

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