Российские ученые анонсировали «суперклей» для дорожной отрасли

Российская отрасль дорожного строительства в скором времени получит новый материал. Речь идет о связующем веществе, способном прочно и надежно соединять различные материалы, используемые для прокладки автомобильных трасс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии