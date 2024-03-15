Водитель грузовика погиб при аварии в Газимуро-Заводском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД по Забайкальскому краю.
Смертельная авария произошла на трассе в Забайкалье
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Нужно использовать брошенные трассы для организации движения одностороннего , что бы искулючить аварии при выезде на встречное движение из за состояния трассы... Нужно строить трассы параллельные с одностороннем движением сохраняя жизни своих людей .РВСН.
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