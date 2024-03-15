Смертельная авария произошла на трассе в Забайкалье

СХ

Сергей Храмов

Нужно использовать брошенные трассы для организации движения одностороннего , что бы искулючить аварии при выезде на встречное движение из за состояния трассы... Нужно строить трассы параллельные с одностороннем движением сохраняя жизни своих людей .РВСН.