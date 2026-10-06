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Аргументы и Факты

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Каждый третий россиянин осенью замечает у себя упадок сил и усталость

Каждый третий россиянин осенью замечает у себя упадок сил и усталость

С наступлением осени 40% россиян отмечают желание больше спать и трудности с утренним подъёмом, следует из опроса Rambler&Co, результаты которого есть в распоряжении RT.

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