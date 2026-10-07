Мария Лемешева всю карьеру на виду, а дочь растила вдали от камер: теперь Марфе 15

О Марфе заговорили задолго до того, как она сама успела хоть что-то сказать или сделать. Ее мать, журналистка Мария Лемешева, годами держала дочь подальше от камер — на светских вечерах девочка почти не появлялась, а семейные снимки редко уходили в публику.