MainStyles

59 подписчиков

Свежие комментарии

  • КИРИЛЛ Трифонов
    Ага. После Сармата усе упокоятся с миром.Как долго Великоб...
  • Елена Князева
    Кто поведёт я за пиндосам... Тот, в данном случае, пролетает мимо трона.«Знайте своё мест...
  • Вилли Фишер
    200 лет назад он Уильям, с аппетитом принял бы в этом  участие.Принц Уильям выра...

«Арчи мог погибнуть от огня, но нам об этом не сказали»: Меган Маркл рассказала, почему она решила уйти из королевской семьи

Одной из причин, по которой Меган Маркл и принц Гарри приняли решение оставить Лондон и королевские обязанности, переехав в Лос-Анджелес, была необходимость следовать множеству жёстких монарших протоколов, порой забывая о собственных желаниях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх