«Арчи мог погибнуть от огня, но нам об этом не сказали»: Меган Маркл рассказала, почему она решила уйти из королевской семьи

Одной из причин, по которой Меган Маркл и принц Гарри приняли решение оставить Лондон и королевские обязанности, переехав в Лос-Анджелес, была необходимость следовать множеству жёстких монарших протоколов, порой забывая о собственных желаниях.
Одной из причин, по которой Меган Маркл и принц Гарри приняли решение оставить Лондон и королевские обязанности, переехав в Лос-Анджелес, была необходимость следовать множеству жёстких монарших протоколов, порой забывая о собственных желаниях.
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