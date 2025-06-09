Губернатор Василий Анохин вручил социальным работникам ведомственные награды Минтруда РФ

В России этот профессиональный праздник отмечают по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина уже 25 лет Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил в преддверии Дня социального работника ведомственные награды Министерства труда и социальной защиты РФ и областные почетные грамоты профессионалам отрасли.