Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин вручил социальным работникам ведомственные награды Минтруда РФ

Губернатор Василий Анохин вручил социальным работникам ведомственные награды Минтруда РФ

В России этот профессиональный праздник отмечают по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина уже 25 лет Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил в преддверии Дня социального работника ведомственные награды Министерства труда и социальной защиты РФ и областные почетные грамоты профессионалам отрасли.

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