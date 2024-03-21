В России хотят запретить коллекторские агентства с иностранным участием от 25%

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий возглавляет группу депутатов, которая в четверг представит в Госдуму законопроект о запрете работы коллекторских агентств в России, где иностранный капитал превышает 25% .
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