Умер актер из «Тихого Дона» Николай Чупров

Заслуженный артист России Николай Чупров, известный российским зрителям в том числе по многосерийной экранизации «Тихого Дона» 2015 года, скончался на 80-м году жизни, сообщает Союз театральных деятелей Орловской области.
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