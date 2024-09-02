Линия защиты: как предотвратить атаки на города России

Самый эффективный и надежный способ прекратить обстрелы российских городов со стороны украинских боевиков — отодвинуть их от наших границ на расстояние больше, чем дальность западных систем залпового огня, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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