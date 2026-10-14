Крупнейшие люксовые бренды Европы потеряли $350 млрд капитализации с начала года, подсчитал Reuters. Агентство связывает это с угасанием надежд на восстановление этого сектора и слабыми потребительскими настроениями в Китае.
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