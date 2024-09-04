Сбер поможет китайским компаниям начать бизнес в России

Одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Китаем является упрощение процесса выхода иностранных компаний на отечественный рынок, полагает первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент "Газеты.