🕯️ В связи с трагедией в Севастополе 24 июня объявлен День траура «В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.
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🕯️ В связи с трагедией в Севастополе 24 июня объявлен День траура «В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.