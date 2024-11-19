Штрафы для водителей вырастут на 50%: новые правила ПДД вступят в силу в 2025 году Татьяна СергееваСкоро водителям предстоит столкнуться с неприятными нововведениями: штрафы за нарушения ПДД вырастут в среднем на 50%, а скидка за своевременную оплату сократится до 50%.
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