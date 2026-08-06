От хип-хопа до латины: как провести вечер 6 августа с пользой и драйвом

Танцуй, пока лето: в парке «Россия – Моя история» пройдет большой танцевальный вечер. 6 августа на набережной реки Лазури состоится яркое событие для всех, кто любит музыку, движение и отличное настроение.
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