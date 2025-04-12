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Нечаев заявил, что поставки Taurus Киеву не изменят ситуацию на поле боя

Нечаев заявил, что поставки Taurus Киеву не изменят ситуацию на поле боя

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Берлине Сергей Нечаев проинформировал о том, что передача ракетных комплексов Taurus Вооружённым силам киевского режима способна была бы увеличить накал бушующего на украинской территории противостояния.

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