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Посол РФ Антонов: США продолжают поддержку своей военной ядерной инфраструктуры

Посол РФ Антонов: США продолжают поддержку своей военной ядерной инфраструктуры

Власти США продолжают поддерживать американскую военную ядерную инфраструктуру, говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

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