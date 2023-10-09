Посол РФ Антонов: США продолжают поддержку своей военной ядерной инфраструктуры

Власти США продолжают поддерживать американскую военную ядерную инфраструктуру, говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского дипломатического представительства.
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