21 октября 2026 года Санкт-Петербург стал центром притяжения мировых дипломатических усилий. В то время как кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Константиновский дворец для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, на северо-западных рубежа.