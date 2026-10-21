21 октября 2026 года Санкт-Петербург стал центром притяжения мировых дипломатических усилий. В то время как кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Константиновский дворец для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, на северо-западных рубежа.
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