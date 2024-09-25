О перспективной станции метро «Троллейная» рассказали в мэрии Новосибирска

Документами транспортного планирования предусмотрено двух линий метрополитена. Что касается Ленинской линии – это продлении вдоль улицы Титова до перспективной станции «Троллейная» и до станции «Северной» по Красному проспекту, ну и дальнейшее развитие Дзержинской линии вдоль Гусинобродского шосее», – рассказал Олег Клемешов.
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