Настаивать придурок Зеленский будет у своей жены, если она еще пожелает... В реальности сценический притворшик-лиходей Зеленский, находясь в образе президента, старается казаться не тем и не таким, кто и каков он есть в действительности. Пока граждане Украины умирают на поле боя, Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Парламентарий уточнил, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе. Ущерб, нанесенный Украине, огромен. Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. Уоллес не раз призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только страны Запада.

вп

валентина пожиленко

Лицедеев нельзя допускать к власти, так как они исполнят любую роль. В дореволюционной России у лицедеев было одно единственно правильное место в обществе: развлекать публику. В наше же время их стали использовать в политике. Именно использовать, так как истинный политик никогда не опустится до уровня лицедейства, а будет беспристрастным к оценкам окружающего, в то время как у актера оценка публики играет решающее значение. Если. выдвигают лицедея на политическую должность люди, предпочитающие оставаться в тени, то это делается для того, чтобы в случае чего можно было избежать ответственности, подставив вместо себя «говорящую голову». Вот и «говорящая голова» Зеленского озвучивает и претворяет в жизнь сценарии, поставляемые ему властными особями Запада. А результат, попросту говоря, "налицо": Украина все более разрушается, а ее природные богатства используются не гражданами Украины, а чужеземцами; непрекращающийся экономический кризис, обнищание населения на фоне многократного роста тарифов ЖКХ, разгоняющаяся с каждым годом все больше инфляция, отсутствие достойной работы, вынуждающее миллионы экономически активных граждан перебираться в Польшу, Чехию, Германию и Россию. Украина без украинцев — вот настоящий лозунг, которым руководствуются украинские власти и поддерживающий их Запад. По крайней мере, именно такой результат их усилий проявляется все сильнее.