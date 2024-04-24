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Хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по коммерческим судам MSC Veracruz и Maersk Yorktown, а также атаковали американский эсминец, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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