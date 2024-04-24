Хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по коммерческим судам MSC Veracruz и Maersk Yorktown, а также атаковали американский эсминец, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.