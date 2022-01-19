Эксперт: Газпром играет с Молдавией в «кто первый испугается»

У Молдавии попросту нет денег, чтобы оплатить поставляемый Россией газ. Такое мнение 19 января высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков «Суть проблемы с Молдавией в том, что формула ценообразования в новом контракте «Газпрома» и «Молдовагаза», который действует с ноября, все-таки в большей степени привязана к стоимости газа на спотовом рынке, с лагом примерно в полгода», — заявил эксперт.