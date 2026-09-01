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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» уступил «Краснодару» в серии пенальти

Воронежский «Факел» уступил «Краснодару» в серии пенальти

В серии пенальти воронежский «Факел» проиграл «Краснодару» со счётом 3:4, пропустив решающий гол от Магомеда Оздоева.

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