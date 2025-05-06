Тревога в Киеве: Складываются благоприятные условия для наступления русских – украинский эксперт

С наступлением весны складываются условия, благоприятные для наступления российской армии. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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