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Сборная России объявила состав на Кубок Глинки/Гретцки

Сборная России объявила состав на Кубок Глинки/Гретцки

iihf.com11 июля юниорская сборная приступит к учебно-тренировочному сбору в УТЦ «Новогорск». Тренерский штаб команды вызвал для подготовки 32 хоккеиста:вратари — Сергей Иванов (СКА), Егор Корзин («Спартак»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Максим Еременко («Динамо»);защитники — Артем Барабоша, Кирилл Волков, Артем Дуда (все — ЦСКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Никита Евсеев («Спутник»), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — «Локомотив»), Егор Никитин, Владислав Сапунов (оба — «Динамо»), Иван Ремезовский (СКА), Артем Проничкин («Трактор»), Адель Сафин («Ак Барс»);нападающие — Даниил Бут, Александр Перевалов, Илья Роговский (все — «Локомотив»), Даниил Давыдов, Семен Синяткин (оба — «Динамо» СПб), Иван Демидов, Матвей Мичков, Даниил Ларькин (все — СКА), Руслан Газизов, Иван Мирошниченко, Тимур Муханов, Глеб Трикозов, Егор Ядыкин (все — «Авангард»), Даниил Григорьев (ЦСКА), Илья Квочко («Металлург»), Федор Филин («Динамо»);Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Андрей Миронов — тренер, Вадим Хомицкий — тренер, Владимир Попов — тренер, Андрей Комиссаров — тренер вратарей, Илья Гребенников — тренер ОФП.

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