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Нарколог Шоренко рассказала, что особенности личности могут стать одной из причин алкогольной зависимости

Нарколог Шоренко рассказала, что особенности личности могут стать одной из причин алкогольной зависимости

Нарколог Шоренко рассказала, что особенности личности могут стать одной из причин алкогольной зависимостиЛюди с тревожностью и неуверенностью используют алкоголь для снятия внутреннего напряжения и решения своих психологических проблем.

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