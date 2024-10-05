Нарколог Шоренко рассказала, что особенности личности могут стать одной из причин алкогольной зависимости

Нарколог Шоренко рассказала, что особенности личности могут стать одной из причин алкогольной зависимостиЛюди с тревожностью и неуверенностью используют алкоголь для снятия внутреннего напряжения и решения своих психологических проблем.
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