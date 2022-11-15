Русская весна

115 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгений черкашин
    Какая отвратительная рожа!Алексей Резников ...
  • Петр Бабиенко
    Сто лет Россия не признавала неприкосновенность частной собственности. В этом суть октябрьского переворота, результат...Полянский назвал ...
  • Анатолий Страшко
    Читатель, присмотритесь внимательно к Резникову. Ведь это внук Гиммлера.Алексей Резников ...

Горловка: нанесён удар из HIMARS (ФОТО)

Горловка: нанесён удар из HIMARS (ФОТО)

В ночь на 15 ноября украинские боевики нанесли удар по Горловке из американских РСЗО HIMARS. Известно, что около половины третьего ночи было выпущено четыре снаряда по зданию управления механизации горной промышленности по улице Пересыпкина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх