Горловка: нанесён удар из HIMARS (ФОТО)

В ночь на 15 ноября украинские боевики нанесли удар по Горловке из американских РСЗО HIMARS. Известно, что около половины третьего ночи было выпущено четыре снаряда по зданию управления механизации горной промышленности по улице Пересыпкина.
В ночь на 15 ноября украинские боевики нанесли удар по Горловке из американских РСЗО HIMARS. Известно, что около половины третьего ночи было выпущено четыре снаряда по зданию управления механизации горной промышленности по улице Пересыпкина.
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