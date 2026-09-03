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Царьград

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Монако" запросил €15 млн за трансфер Головина в "Зенит

Монако" запросил €15 млн за трансфер Головина в "Зенит

"Монако" готов продать русского полузащитника Александра Головина в "Зенит" за €15 млн. Головин выступает за "Монако" с 2018 года, в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, забив пять голов.

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