Монако" запросил €15 млн за трансфер Головина в "Зенит

"Монако" готов продать русского полузащитника Александра Головина в "Зенит" за €15 млн. Головин выступает за "Монако" с 2018 года, в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, забив пять голов.
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