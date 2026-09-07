Молодёжный совет тверского МЧС присоединился к акции «Зелёная Россия»

Представители Молодёжного совета Главного управления МЧС России по Тверской области стали участниками Всероссийской экологической акции «Зелёная Россия».
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