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Молодёжный совет тверского МЧС присоединился к акции «Зелёная Россия»

Молодёжный совет тверского МЧС присоединился к акции «Зелёная Россия»

Представители Молодёжного совета Главного управления МЧС России по Тверской области стали участниками Всероссийской экологической акции «Зелёная Россия».

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