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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Новый день - новые "вертолетные" сертификаты раздают, теперь на авто... но есть нюанс

Новый день - новые "вертолетные" сертификаты раздают, теперь на авто... но есть нюанс

Avia.pro - СМИ Пока страна обсуждает громкие скандалы с выдачей жилья мигрантам, в Якутии многодетной семье Сивцевых вручили сертификат на 931 тысячу рублей для покупки автомобиля.

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Комментарии
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Александр Попов
Меня терзают смутные сомнения...  Скажите дяди, ведь недаром, вы басмачам квартиры дали?
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11 час.
Александр Попов
И да, последний абздац в этой статье - семья из Казахстана, они трудовые мигранты или действительно беженцы? Может сначала стоит выяснить, потом только свою жабу с поводка спускать?
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10 час.
Виктор Борисов
Российское гражданство и паспорт Р.Ф. обесценились-гражданство дают всем подряд .Из-за целенаправленной и бездумной миграционной политики России ,при текущей динамике, через-5 10 лет население России может быть исламским на треть,а к середине века мусульман станет большинство. И через 25 лет в России появится президент-мусульманин и власть они уже никогда не отдадут ,со всеми вытекающими последствиями. Главное управление по вопросам миграции сегодня сообщило о существенном росте количества вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 до 16,9 миллионов в 2023 году. В статистику не включены лица, уже получившие российское гражданство. На фоне роста числа вставших на учет в России объем выданных патентов снизился (с 2,22 млн до 2,06). Основная часть работает без документов.А сколько ещё миллионов не встало на учёт. Власти Узбекистана бьют тревогу, в стране резко увеличилась рождаемость.Часть мигрантов несёт радикальный ислам,они активны и стараются обработать других. За последние 30 лет число узбеков выросло на 15 млн и составило 37 млн. и эта масса хлынула в Россию. Семеро активистов Русской общины осуждены по документам местных полицейских по администратиным статьям в Ростове-на-Дону. Задержаны за то, что заступились за девочку, чей отец пропал без вести в зоне СВО и чье имущество оказалось у мигранта и её не пускали в свой дом,а полиция бездействовала. А ещё за то, что защищали русскую учительницу и детей от сына мигрантов, который обещал ставить на колени всех русских. Он снова в школе без последствий. И ещё наказали за защиту людей от агрессивного таджика, что бегал с ножом по поселку Красный и он наказания не понёс. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы&quot;. Если мы будем спать летаргический сном, то этот край будет пропитан чужими соками и, когда мы проснёмся, может оказаться русским только по названию &quot;. (П.А. Столыпин о Сибири и Дальнем Востоке). Правовой иммунитет массовому завозу мигрантов дал Путин ,взяв курс на исламизацию России и замещение русского населения мигрантами в русских регионах. После массового завоза мигрантов и протестов и требований русского населения противостоять этому и не замечая этого вообще, Путин на коллегии дал команды правительству и руководителям регионов, заявил следующее (Можно видео посмотреть на YouTube Павел Иванов- -- Виктор Борисов
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9 час.
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