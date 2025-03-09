Новый день - новые "вертолетные" сертификаты раздают, теперь на авто... но есть нюанс

Виктор Борисов

Российское гражданство и паспорт Р.Ф. обесценились-гражданство дают всем подряд .Из-за целенаправленной и бездумной миграционной политики России ,при текущей динамике, через-5 10 лет население России может быть исламским на треть,а к середине века мусульман станет большинство. И через 25 лет в России появится президент-мусульманин и власть они уже никогда не отдадут ,со всеми вытекающими последствиями. Главное управление по вопросам миграции сегодня сообщило о существенном росте количества вставших на учет иностранцев в России — с 13,4 до 16,9 миллионов в 2023 году. В статистику не включены лица, уже получившие российское гражданство. На фоне роста числа вставших на учет в России объем выданных патентов снизился (с 2,22 млн до 2,06). Основная часть работает без документов.А сколько ещё миллионов не встало на учёт. Власти Узбекистана бьют тревогу, в стране резко увеличилась рождаемость.Часть мигрантов несёт радикальный ислам,они активны и стараются обработать других. За последние 30 лет число узбеков выросло на 15 млн и составило 37 млн. и эта масса хлынула в Россию. Семеро активистов Русской общины осуждены по документам местных полицейских по администратиным статьям в Ростове-на-Дону. Задержаны за то, что заступились за девочку, чей отец пропал без вести в зоне СВО и чье имущество оказалось у мигранта и её не пускали в свой дом,а полиция бездействовала. А ещё за то, что защищали русскую учительницу и детей от сына мигрантов, который обещал ставить на колени всех русских. Он снова в школе без последствий. И ещё наказали за защиту людей от агрессивного таджика, что бегал с ножом по поселку Красный и он наказания не понёс. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы". Если мы будем спать летаргический сном, то этот край будет пропитан чужими соками и, когда мы проснёмся, может оказаться русским только по названию ". (П.А. Столыпин о Сибири и Дальнем Востоке). Правовой иммунитет массовому завозу мигрантов дал Путин ,взяв курс на исламизацию России и замещение русского населения мигрантами в русских регионах. После массового завоза мигрантов и протестов и требований русского населения противостоять этому и не замечая этого вообще, Путин на коллегии дал команды правительству и руководителям регионов, заявил следующее (Можно видео посмотреть на YouTube Павел Иванов- -- Виктор Борисов