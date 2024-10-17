Эволюция и религия. Или простой смысл самого глупого спора в истории

В

Воробей

- «3) Накопление изменений может привести к видообразованию - то есть появлению популяции живых существ способных давать плодовитое потомство только друг с другом. Для насекомых это уже доказано.» Было бы неплохо дать конкретную ссылочку на это доказательство. Ибо, эволюционисты, на сколько мне известно, всегда, ну, тет 100, норовили распространить ВНУТРИВИДОВУЮ изменчивость, которая действительно доказана, на МЕЖВИДОВУЮ, которая по моим сведениям ещё доказанной не была. Более того, я считаю, что соображения логики не позволяют производство нового вида из случайных мутаций старого вида: ведь для возможности получения нового вида, необходимо чтобы особи этого вида смогли выжить, найти друг друга и дать потомство, и всё это в достаточном количестве ОДНОВРЕМЕННО. Ну, не было ещё примера ЕСТЕСТВЕННОГО получения одного вида из принципиально иного вида. Да, для ясности, я прямо обвиняю эволюционистов в мошенничестве!