Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Илон Маск - о заметке американского миллиардера Дэвида Сакса:

- Он прав ! Точно! David Sacks (Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.

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Комментарии
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Вик Норд
Из фейса я ушёл тьма сколько лет назад,из за тамошнего сборища педерастов(включая владельца),коих не переношу на дух,и прочих спутников этой гомосятины...,,это вражеская социальная сеть,и цели её СООТВЕТСТВУЮЩИЕ,и те кто до СИХ пор не понял этого,мягко говоря странны.
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11 час.
Сергей Дмитриев
Вот уж  точно ! - &quot;Умри, Фома, лучше не скажешь! &quot; . И всё это космогологическое нагроможденние замшелых глупостей возглавляет &quot;светоч демократии  и справедливости&quot;, старец Д.Байден с подтанцовкой группы неофюрера из Киева. Надо учредить премию СБ ООН за такие призывы к миру. ...И деловито  и сухо, обстотятельно готовить материалы к неизбежному процессу Нюрнберг-2.
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9 час.
Сергей Дмитриев
...Объявляю конкурс среди авантюрных издателей на перевод и издание для американцев моей книжечки &quot;Ну, что тебе скаазать про СэШэА?&quot; В случае успеха, возможные ройялти поделим по усмотрению издателя. ОК ?
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5 час.

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