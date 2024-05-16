СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему замминистра обороны Украины Мехеду

По итогам совещания председателя Следственного комитета (СК) РФ в Луганске, бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду было заочно предъявлено обвинение в руководстве так называемой антитеррористической операцией на Донбассе.
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