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СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему замминистра обороны Украины Мехеду

СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему замминистра обороны Украины Мехеду

По итогам совещания председателя Следственного комитета (СК) РФ в Луганске, бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду было заочно предъявлено обвинение в руководстве так называемой антитеррористической операцией на Донбассе.

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