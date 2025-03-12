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Царьград

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Зеленский – в Дубае, русская армия – ближе к Киеву: ВСУ побежит, даже без приказа отступать

Зеленский – в Дубае, русская армия – ближе к Киеву: ВСУ побежит, даже без приказа отступать

ВС РФ пересекли границу Донецкой Народной Республики и зашли на территорию Днепропетровской области.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил новость, которая станет знаковой для всей спецоперации.

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