Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кочемли
    Полностью запретить импорт иностранных вин в Россию. Хватит спаивать россиян ихним пойлом. В самой Франции падает спр...Париж без электро...
  • Андрей
    нам бы до такого не докатиться! Нарушил закон  без уголовного преступления - домой , уголовное - на зону и домой.За первые 2 месяц...
  • Андрей
    вопрос.Как уберечь наших воинов от этой напасти? Через пленных может зараза и к нам пролезть.Два батальона ВСУ...

В Сирии начались серьезные бои между арабами и курдами

В Сирии начались серьезные бои между арабами и курдами

  Несколько дней назад в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вспыхнуло восстание арабских племен, бойцы которых начали вести активные боевые действия против курдских боевиков из отрядов YPG и YPJ, входящих в проамериканские Сирийские демократические силы (СДС/SDF), контролирующие Заевфратье в САР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Сирийских арабов  поддерживают  от иранских добровольцев и проиранских ополченцев, до союзных Москве местных формирований и даже протурецких сил. Все они по разным причинам не любят курдов, которые водят дружбу с США.Курды нефть,США оружие.Племена выставили СДС (Сирийские дем.силы) ультиматум – добровольно покинуть поселения в сельской местности Дэйр-эз-Зора в течение 72 часов, иначе они будут изгнаны силой. Курды проигнорировали пожелания арабов и те взялись за автоматы.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх