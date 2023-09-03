Несколько дней назад в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вспыхнуло восстание арабских племен, бойцы которых начали вести активные боевые действия против курдских боевиков из отрядов YPG и YPJ, входящих в проамериканские Сирийские демократические силы (СДС/SDF), контролирующие Заевфратье в САР.
В Сирии начались серьезные бои между арабами и курдами
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сирийских арабов поддерживают от иранских добровольцев и проиранских ополченцев, до союзных Москве местных формирований и даже протурецких сил. Все они по разным причинам не любят курдов, которые водят дружбу с США.Курды нефть,США оружие.Племена выставили СДС (Сирийские дем.силы) ультиматум – добровольно покинуть поселения в сельской местности Дэйр-эз-Зора в течение 72 часов, иначе они будут изгнаны силой. Курды проигнорировали пожелания арабов и те взялись за автоматы.
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