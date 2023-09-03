В Сирии начались серьезные бои между арабами и курдами

VG

Vasily Golov

Сирийских арабов поддерживают от иранских добровольцев и проиранских ополченцев, до союзных Москве местных формирований и даже протурецких сил. Все они по разным причинам не любят курдов, которые водят дружбу с США.Курды нефть,США оружие.Племена выставили СДС (Сирийские дем.силы) ультиматум – добровольно покинуть поселения в сельской местности Дэйр-эз-Зора в течение 72 часов, иначе они будут изгнаны силой. Курды проигнорировали пожелания арабов и те взялись за автоматы.