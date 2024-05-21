В Крыму школьник погиб от удара током

13-летний школьник погиб в Советском районе Крыма, забравшись в трансформаторную будку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в селе Пчельники, куда подросток приехал погостить к родственникам и отправился гулять с друзьями.
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