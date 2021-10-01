Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoli Ryabenko
    В этом вопле европейских умников Россия должна пожать плечами: так это сама Европа хотела свободных цен на газ. Не на...Вся политика Евро...
  • Николай Макаров
    Этого и следовало ожидать. Я рад, что эти скоты вымерзнут, как мамонты. Они, нелюди, много неприятностей сделали всем...Кто останавливает...
  • Борис Осипов
    У белых слабенькие плакаты...Противостояние кр...

Вся политика Евросоюза строилась на дешёвом российском газе

Вся политика Евросоюза строилась на дешёвом российском газе

автор - Сергей Алексов В Иносми.ру вышла статья Бруно Уотерфилда (Bruno Waterfield), для The Times (Великобритания).

Вернуться к статье
11
Обсудить
Anatoli Ryabenko
В этом вопле европейских умников Россия должна пожать плечами: так это сама Европа хотела свободных цен на газ. Не надо сложившуюся ситуацию сваливать с больной головы на здоровую. Это сама Европа допустила ляп.

Картина дня

наверх