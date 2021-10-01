Вся политика Евросоюза строилась на дешёвом российском газе

Мы из Советского СоюзаПолитикаВся политика Евросоюза строилась на дешёвом российском газе автор - Сергей Алексов В Иносми.ру вышла статья Бруно Уотерфилда (Bruno Waterfield), для The Times (Великобритания).Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAnatoli RyabenkoВ этом вопле европейских умников Россия должна пожать плечами: так это сама Европа хотела свободных цен на газ. Не надо сложившуюся ситуацию сваливать с больной головы на здоровую. Это сама Европа допустила ляп.Комментировать
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