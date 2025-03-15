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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Изменения в законе усложнят продажу жилья

Владельцам приватизированного жилья будет сложнее продать его из-за изменений в законах. Об этом рассказал «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.

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