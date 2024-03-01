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Основатель Blackwater: Украину на карте не найдут 99% поддерживающих ее в США

Девяносто девять процентов американцев, заявляющих о том, что они "поддерживают Украину", не смогут найти эту страну на карте, заявил в беседе с программой PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

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