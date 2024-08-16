Страна и люди
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Страна и люди

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На Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1

На Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1

На острове Тайвань зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 27 километров к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживает 350 тысяч человек и в 117 километрах восточнее Тайчжуна с населением 1,04 миллиона жителей.

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