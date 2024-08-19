ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) организовали в Сумской областной больнице постановочную съемку с участием иностранных журналистов с целью обвинить Россию в якобы обстрелах своего же населения в приграничных районах Курской области.
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