В Уссурийске хотят приватизировать имущество городских электросетей

Городская Дума утвердила план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Среди прочего планируется передать в частную собственность имущественный комплекс муниципального предприятия "Уссурийск-электросеть", сообщает ИА UssurMedia.
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